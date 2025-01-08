Galatasaray'da Eren Elmalı imzaya kaldı!
Galatasaray ilk transferini yurt içinden yapıyor... Sarı-kırmızılılar, Eren Elmalı için Trabzonspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Galatasaray ilk imzasını Mikautadze ya da Skriniar’a değil Eren Elmalı’ya attırıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Ismail Jakobs’un dizindeki ufak bir problem nedeniyle sol bek arayışlarına başlamıştı.
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Yabancı kontenjanı dolu olan Cimbom yerli futbolcular üzerine çalışma yaparken karar Eren Elmalı’da kılındı.
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İlk başta Eren’e soğuk yaklaşan Okan Buruk olumlu referanslarla birlikte fikrini değiştirdi.
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Sol bekte umduğunu bir türlü bulamayan ve Jakobs’u belli sürelerde dinlendirmesi gereken Galatasaray, Trabzonspor’la masaya oturdu.
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Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği milli futbolcu için pazarlıklar 4 milyon Euro’dan başladı.
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Bordo-mavili kulüp takas formülüne sıcak bakmadı ve Eren’i aldıkları 3,6 milyon Euro’dan aşağısına bırakmayacaklarını iletti.
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Galatasaray 3 milyon Euro’nun yanı sıra başarı bonusuyla birlikte bordo-mavililerle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Sarı-kırmızılıların şampiyon olunması halinde Trabzonspor’a 500 bin Euro da bonus ödemesi bekleniyor.
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Eren’in bir sonraki satışından da Trabzonspor’a yüzde verilmesi konusunda pazarlıklar devam ediyor.
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UEFA listesinde üç değişiklik yapacak olan Galatasaray, Eren’i şu aşamada listeye yazdırmayı düşünmüyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp santrfor ve stoper transferleriyle birlikte Roland Sallai’yi UEFA’ya kaydettirmeyi planlıyor.
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