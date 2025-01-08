Borsada orta ve uzun vade için portföy oluşturma zamanı

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz oldu. Borsa İstanbul'un temmuz ortasından bu yana seyrini değerlendiren Nergiz, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ardından düşük gelen enflasyon verisinin endekse bundan sonraki olası ektisini anlattı. Geçen yıl hem yüksek faiz hem enflasyon muhasebesi nedeniyle düşen şirket karlarının yeni dönemde ne zaman toparlanacağına dair görüşlerini aktaran Nergiz, 2025'te hangi sektörlerin ön plana çıkabileceğini dile getirdi.

REKLAM advertisement1 FAİZ HALA BAŞ SORUMLU MU? Türkiye ekonomisinin özellikle faiz artırımları ile başlayan ve şu anda faizlerin yeniden indirilmeye başlandığı yeni fazda istenilen patikada ilerleyip ilerlemediğini sorgulayan Nergiz, enflasyon ve faizdeki düşüş trendinin nasıl süreceğini anlattı. Nergiz, şirketlerin kar etmesinin önündeki engelleri sıralarken özellikle yüzde 50'den yüzde 47,5'e inse de faizin baş aktör olup olmadığına dair sorgulamalarda bulundu.

YABANCI NE ZAMAN ALMAYA BAŞLAR? Şirketlerin yeni dönemde ne zaman kar etmeye, karlarını artırmaya başlayabileceğine dair tahminini paylaşan Nergiz, bu durumun borsada ne zaman satın alınabileceğine dair görüşlerini de açıkladı. Nergiz, yabancı yatırımcının hisse senetleri piyasalarında eskiden olduğu gibi etkin olması için 2024'de gerileyen ve zaman zaman zarara dönen şirket karlarının yeniden yükselmesinin ne kadar önemli olduğu yönündeki görüşlerini bildirdi. Nergiz ayrıca GCM Yatırım'ın model portföyünde hangi şirketlerin niçin bulunduğunu da açıkladı.