Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        33
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir MAÇ SONUCU: Galatasaray: 2 - RAMS Başakşehir: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray: 2 - RAMS Başakşehir: 2

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini; 51. dakikada Davinson Sanchez, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı. Başakşehir'in golleri ise 35. dakikada Deniz Türüç, 53. dakika Piatek'ten geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.01.2025 - 19:25 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada kazanan çıkmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Mücadelenin ilk yarısında Deniz Türüç, 35. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.

        İkinci yarıda ise Galatasaray, 51. Davinson Sanchez ile skora dengeyi getirdi. Başakşehir ise cevabını geciktirmedi; 53. dakikada Krzysztof Piatek takımını yeniden öne geçirdi. 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle Galatasaray, yeniden skora denge getirdi: 2-2. Galatasaray 90+7. dakikada Michy Batshuayi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından organizasyonun yeni formatında iki ekip de puanını 1'e yükseltti.

        İki takım 12 Ocak Pazar günü Süper Lig'de yeniden karşı karşıya gelecek. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

        REKLAM

        BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

        Başakşehir'de 75. dakikada oyuna giren Onur Ergün 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

        GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI

        Galatasaray, mücadelenin 90+5. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

        OKAN BURUK'TAN 9 DEĞİŞİKLİK

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

        RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.

        REKLAM

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

        Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.

        Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.

        EFE AKMAN VE YUSUF DEMİR İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı.

        Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

        REKLAM

        Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.

        VICTOR NELSSON KART CEZALISI

        Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı.

        Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu’nun pasında topla buluşan Kerem Demirbay’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

        24. dakikada sağ taraftan topla birlikte ilerleyen Yusuf Demir'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

        31. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Berkan Kutlu’nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi.

        REKLAM

        35. dakikada Lucas Lima’nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

        38. dakikada ceza sahası dışından Kemen’in sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktası önünde topu önünde bulan Piatek şutunu çekti ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.

        51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens’in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1

        53. dakika ceza yayı sağ tarafında Figueiredo’nun yaptığı ortada altıpas gerisinde Piatek kafayla topu kaleci Günay Güvenç’in solundan filelere gönderdi. 1-2

        65. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Figueiredo, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

        74. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta sağ kanattan Mertens’in yaptığı ortada ön direkte Batshuayi’nin kafa vuruşunda Muhammed Şengezer topu çeldi. Pozisyonun devamında Abdülkerim Bardakcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

        85. dakikada Onur Ergün, Yunus Akgün’e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        90+5. dakikada Jabos’un pasında ceza sahası içi sol tarafında Gabriel Sara, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

        90+7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Batshuayi’nin sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Habertürk Anasayfa