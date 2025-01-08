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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.01.2025 - 23:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:52
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        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından konuştu.

        Okan Buruk, "Son penaltıyla kazanarak bitirsek bizim için tabii ki büyük bir avantaj olacaktı. İlk yarı üretkenliğimiz çok azdı. Yediğimiz gole kadar rakibi kalemize çok getirmemiştik. Gol sonrasında Günay’ın net bir şekilde kurtardığı iki pozisyon vardı. İkinci yarı değişikliklerle birlikte biraz daha önde başladık. Daha çok ürettik. Yunus’un, Mertens’in girmesi önde daha organize şekilde hücum etmemizi sağladı. 1-1’i bulduktan sonra ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakip sahada oynadık. Kalemize gelme şansı vermedik” dedi.

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        "BU AY ÇOK MAÇIMIZ VAR"

        "Genellikle ofansif anlamda üretkendik. Pozisyonlara girdik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik oldu. Başakşehir kadro olarak ideal 11’lerine yakın bir kadro ile çıktılar. Oyun içinde güçlü, planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü onları kutlarım. Amacımız hem maçı kazanmak hem de uzun zamandır oynamayan oyunculara şans vermekti. Bazı oyuncularımız oynadıkça açıldı. Önemli bir sınavdı. Bunu sakatlıksız geçirmek benim için çok önemliydi. Bu ay çok maçımız var. Yine Başakşehir ile oynayacağız. Amacımız tekrar kazanarak yolumuza ligde devam etmek. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçın saati ne olursa olsun, hangi maç olursa olsun destekliyorlar. Onlarla birlikte ikinci yarıda tekrar maçın içine girdik ve güzel bir ikinci yarı oldu."

        "OSIMHEN YARIN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

        "Osimhen yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Şu anda gözüken o. Bugün oynamayan oyuncularımızla yarın antrenman yapacağız. Hafta sonuna hazırlık olacak. Önemli bir eksiğimiz yok. Hafta sonu rakibimizin karşısına tam kadro çıkmak istiyoruz. Deplasmanda Başakşehir’e karşı oynamak önemli. Kaliteli oyunculara sahip, oyun içinde planı olan, tehlikeli bir takım. Ligin en golcü oyuncusu şu anda orada. Bugün de oyun içinde gördük. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Gidip tekrar kazanmak istiyoruz."

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        "Transfer dönemi isimler geçiyor. Transfer açılmadan, görüşmeler net bir şekilde başlamadan açıklama yapmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız ve düşüncelerimiz var. Doğru oyuncular üstünden gidip doğru karar vermemiz gerekiyor. Ligdeki yabancı sayısı ve Avrupa’da üç oyuncu listeye alma hakkımızın olması bizi daha planlı olmaya itiyor. Hangi mevki oyuncu alacağız, çok yönlü oyunculara mı gideceğiz buralarda çalışmamız gerekiyor. Listemizde olan ilgilendiğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Oyuncuların bir an önce bize katılıp yarışın içinde olmasını istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Şampiyon olmak ve Avrupa’da çok önemli bir hedef bizi bekliyor. Yine Türkiye Kupası bizim için büyük bir hedef. Üç kupa için yarışmamız gerekiyor. Bunun için çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var."

        "TFF BAŞKANININ SÖZLERİ UYUŞMUYOR"

        "Yabancı VAR hakemiyle ilgili zaten kulübümüzün bir tavsiyesi vardı. Geçen sene de bu yapıldı. Türk hakemler değerli ama yabancı hakemler de değerli. Avrupa'da nasıl yabancı hakemle oynuyorsak... TFF buna karar vermişse... Şunu söyleyebiliriz, TFF Başkanının daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor. Alınmış bir karar var. Bizim açımızdan bakınca, kim olursa olsun sahada, uzaydan da yönetseler kim olursa olsun önemli değil. Önemli olan maçın hakeminin olması. Biz saha içinde kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Kafamızda farklı bir şey yok. Türk futbolu için hangisi daha iyi olacaksa... Geçen sene bu yapıldı. Toplumdaki VAR hakemlerine olan tepkiyi kaldırdı. Yabancı hakem de hata yapabiliyor. Tepkiler biraz daha azaldı. Belki yine aynı şekilde bunu göreceğiz. Türk futbolu için hayırlısı olsun."

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