Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosikletin yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Volkan Bayır'ın (23) yönetimindeki motosiklet, Arıkbaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Bayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayır'ın yaralı ağabeyi Soner Bayır (38) ise ambulansla Torbalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.