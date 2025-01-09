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        Haberler Gündem İzmir'de bariyere çarpan motosikletteki kardeş öldü, ağabey yaralandı - Güncel haberler

        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosikletin yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:36
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        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Volkan Bayır'ın (23) yönetimindeki motosiklet, Arıkbaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Bayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayır'ın yaralı ağabeyi Soner Bayır (38) ise ambulansla Torbalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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