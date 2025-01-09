4) 25/12 tarihinde "Amerika'nın Annesi" adaletin kararıyla kızlarını almak zorundaydı... Kızlar Noel'i babalarıyla, yılbaşını ise anneleriyle geçirecekti. Ancak hanımefendi, istediğini alamadığı için kırgın bir şekilde kızlarını almaya gitmedi ve Punta del Este'ye gitti. Gerekçe olarak 10.000.000 Peso'luk kefalet parasını ödeyemeyeceğini söyledi ama özel uçak ve her zamanki gösterişli yaşam tarzı için parası vardı. Üstelik birkaç gün önce İtalyan hesabına 10 bin dolar yatırmıştım. Böylece kızlarına verdiği, onları almaya geleceği sözünü tutmadı ve hazırlanmış bavullarıyla onları ortada bıraktı... Ben ise onun bu terk edişi karşısında hiç tereddüt etmeden arkadaşlarımla yılbaşı planımı iptal ettim ve kızlarımla kaldım... Tıpkı son 2 yıldır yaptığım gibi... Çünkü bu süre boyunca hanımefendi kızlarından çok kendi hayatını önceliklendirmeyi seçti...

5) Tatili bittiğinde, kızlarımı bana zorla vermemi dayatmaya çalıştı. Oysa bu 20 gün boyunca kızlarımı telefonla manipüle etmeye çalışmıştı, çünkü kızlar kendileri bana annelerinin evine gitmek istemediklerini söylüyorlardı. Babalarının evinde mutlu olduklarını, ailevi, eğlenceli bir ortamda yaşıyor olduklarını dile getiriyorlardı. Anneleri hakkında hiçbir kötü veya aşağılayıcı söz söylenmediği bir ortamdaydılar.