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        Haberler Dünya Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a mizahi yanıt: "Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim" | Dış Haberler

        Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a mizahi yanıt: "Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim"

        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme fikrine yanıt verdi. Sheinbaum "Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 08:08 Güncelleme: 09.01.2025 - 08:08
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        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
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        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme fikrine mizahi yanıt vererek, "Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim." ifadesini kullandı.

        Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın "Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." sözlerine tepki gösterdi.

        "KULAĞA HOŞ GELİYOR DEĞİL Mİ?"

        Sheinbaum, Meksika Körfezi isminin 1607’den beri uluslararası düzeyde tanındığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası’na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

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        "TRUMP'IN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Trump’ın Meksika'yı hedef alan açıklamalarına da değinen Sheinbaum, "Dün Başkan Trump, kusura bakmasın ama yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Meksika’yı halk yönetiyor ve biz burada demokrasiyi güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        APATZİNGAN ANAYASASI'NIN ÖNEMİ

        Sheinbaum’un konuşmasında atıfta bulunduğu Apatzingan Anayasası, 22 Ekim 1814'te Meksika’nın Apatzingan kentinde ilan edilen ve bağımsızlık hareketi sırasında oluşturulan ilk anayasa metni olarak kabul ediliyor.

        MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN TARİHSEL KÖKENİ

        Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifler, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları gerçekleştirdi. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verildi ve o zamandan bu yana uluslararası haritalarda bu şekilde anıldığı biliniyor.

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        #Donald Trump
        #meksika
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