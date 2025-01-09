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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi? | Son dakika haberleri

        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?

        Kayseri'de, otomobilin kamyona arkadan çarptığı, 69 yaşındaki Nimet Göverçile ile kız kardeşi 62 yaşındaki Nemide Karanfil'in hayatını kaybettiği kazada, kamyon şoförü Gökhan P., tutuksuz yargılandığı davada 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan P.'nin cezası, 91 bin TL para cezasına çevrildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:35
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        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
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        Kayseri'de kaza, 28 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında, Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        KAMYON ANA YOLA ÇIKIYORDU

        Nemide Karanfil, 62 yaşındaydı.
        Nemide Karanfil, 62 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Ahmet Karanfil yönetimindeki otomobil, istasyondan ana yola çıkan Gökhan P. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki kız kardeşler Nimet Göverçile (69) ile Nemide Karanfil (62) öldü, sürücü Ahmet Karanfil ise yaralandı.

        MEZARLIK ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

        Nimet Göverçile, 69 yaşındaydı.
        Nimet Göverçile, 69 yaşındaydı.

        Kaza, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun, yaklaşık 5 yıl önce, Nemide Karanfil ve bir süre önce hayatını kaybeden eşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, o gün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        TUTUKSUZ YARGILAMA YAPILDI

        Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Gökhan P., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle tutuksuz sanık Gökhan P. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASINA KATILMADI

        Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Gökhan P., katılmadı. Gökhan P. ilk duruşmada kazada kusuru olmadığını söyleyerek, "Nevşehir'den Gaziantep'e çekirdek götürüyordum. Petrole ihtiyaçlarımı gidermek için girmiştim. Ardından sinyal yakarak kontrollü şekilde çıkış yaptım. Sağ şeritte 50-100 metre kadar ilerledim. Yanımdan 2-3 araç geçti. Kendi şeridimde ilerlerken arkamdan bir çarpma sesi duydum. Araçtan inip kamyonun arkasına gidip hemen 112'yi aradım. Herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

        91 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti sanık Gökhan P.'yi, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından hapis cezasını 91 bin TL para cezasına çevirdi. Heyet, sanığın ehliyetine de 1 yıl süre ile el konulmasına hükmetti.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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