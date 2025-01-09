Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 PTT görevlisini öldüren katilden şaşırtan savunma! | Son dakika haberleri

        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!

        Rize'de, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü 50 yaşındaki Selim Okumuş ile temizlik görevlisi 45 yaşındaki Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren 47 yaşındaki Hakan Kocaman'ın ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman'ın ifadesinde, "Şeker krizine girdim. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de tüyler ürperten olay, 7 Ocak’ta, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana geldi.

        BABASININ BANKA KARTINI İSTEDİ

        Müdürlüğün kargo birimine gelen Hakan Kocaman (47), babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti.

        ÇALIŞANLARA KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'daki habere göre Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hakan Kocaman, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı.

        İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Hayatını kaybeden Selim Okumuş.
        Hayatını kaybeden Selim Okumuş.

        Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİLER

        Hayatını kaybeden Ömer Beyazıt.
        Hayatını kaybeden Ömer Beyazıt.

        Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman, 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı. Selim Okumuş, Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt da Derepazarı’nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        "KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

        Olayla ilgili soruşturma sürerken Hakan Kocaman’ın, savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman ifadesinde, “Yaklaşık 4 yıldır şeker hastasıyım.

        Ayrıca babamın zihinsel problemleri mevcut ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Kartı almak istedim. Yaşanan olayda şeker krizine girdim. Korkup silahımı çıkardım. Kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır” dedi.

        TÜRK HABER-SEN TEPKİ

        Öte yandan Türk Haber-Sen Rize İl Temsilciliği üyeleri de PTT çalışanlarıyla birlikte yaşanan saldırıyı kınadı. Kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan KAMU-SEN İl Temsilcisi Murat Köseoğlu, “Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan elim olayın ardından duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Habertürk Anasayfa