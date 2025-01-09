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        Haberler Magazin Yusuf Dikeç, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı - Magazin haberleri

        Yusuf Dikeç, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı

        Paris Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ve atış stiliyle uluslararası alanda tanınan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:53
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        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
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        2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve eli cebinde gerçekleştirdiği atışıyla tüm dünyanın ilgisini çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, kendine özgü tarzı, hem spor hem de sanat dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

        Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne’nin yeni dizisi, 100 milyon Sterlin bütçesi olan İngiltere yapımı 'The Day of the Jackal'ın tanıtımında yer aldı.

        SkyShowtime platformunda yayımlanan dizide Yusuf Dikeç’in olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında durduğu ve ardından madalyasını bir çantaya koyarak yüzündeki makyajı silmeye başladığı bir sahne yer alıyor.

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        Ancak sahnenin sonunda izleyiciler, makyajın altındaki gerçek kişinin Yusuf Dikeç değil, Eddie Redmayne olduğunu görüyor. Bu etkileyici dönüşüm, dizinin en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

        'The Day of the Jackal', Frederick Forsyth’in aynı adlı ünlü romanından uyarlanan bir İngiliz casus gerilim dizisi. Başrollerinde Oscar ödüllü Eddie Redmayne dizide soğukkanlılık ve stratejiyle hareket eden bir keskin nişancıyı canlandırıyor.

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        #Yusuf Dikeç
        #The Day Of The Jackal

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