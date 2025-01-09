Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor: Arthur Masuaku!
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Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
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MENAJERİ ATİNA'YA GİTTİ
Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Masuaku'nun menajeri, AEK ile transfer görüşmeleri yapmak için Atina'ya gitti.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, menajerinin de transfer görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
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Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon West Ham United'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.
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