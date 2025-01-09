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Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda ineşe geçmek üzereyken alev aldı. Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi.