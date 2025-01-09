Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan uçak kazasında ölü ve yaralılar hakkında bilgi verilmedi
Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri yayınladı. Görüntülere göre özel bir uçak inişe geçmek üzereyken alev aldı. Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda ineşe geçmek üzereyken alev aldı. Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi.