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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor

        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Mayıs 2024'ten beri düşüşe geçen maliyet artış oranı, üst üste 6. ayda da geriledi. Artış oranı, Nisan 2021'den beri en düşük değeri aldı

        Giriş: 10.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:15
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        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
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        TÜİK, Kasım 2024'e dair inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

        Mayıs 2024'ten beri düşüşe geçen maliyet artış oranı, üst üste 6. ayda da geriledi. Artış oranı, Nisan 2021'den beri en düşük değeri aldı.

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