İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor

TÜİK, Kasım 2024'e dair inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

Mayıs 2024'ten beri düşüşe geçen maliyet artış oranı, üst üste 6. ayda da geriledi. Artış oranı, Nisan 2021'den beri en düşük değeri aldı.

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