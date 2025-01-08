Aksaray'da kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy-Aksaray arasında sefer yapan içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu’nun (70) kullandığı otomobille çarpıştı.

REKLAM advertisement1 BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ DHA'daki habere göre kazada, 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve yolcu Yaşar Altınpınar (55) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızının cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

MARKETE GİDİYORLARMIŞ Boyalı köyünde oturan Harun Güzyurdu’nun, Nurgöz Köyü İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi kızı Gonca Güzyurdu ile birlikte alışveriş için Bağlıkaya beldesindeki markete giderken kaza yaptığı ortaya çıktı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER Otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızının cenazeleri bugün öğle namazının ardından Boyalı köyünde defnedilecek.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINACAK Yaralı iki kişinin tedavisinin sürdüğü, minibüs sürücüsü Mehmet Demir'in ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.