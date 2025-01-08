ABD'de Trump'ın otelinin önündeki Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT'nin kullanıldığı açıklandı

ABD'nin Las Vegas kentinde ülkenin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde Tesla aracını patlatan 37 yaşındaki asker Matthew Alan Livelsberger'in, bu eylemi gerçekleştirirken OpenAI'nın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'den faydalandığı bildirildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, Livelsberger'in saldırıyı planlamak için ChatGPT'den faydalandığını açıkladı.

McMahill, ChatGPT'nin kullanılmasının yarattığı endişeye ilişkin bir soruya, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında ChatGPT'nin bir bireyin belirli bir (patlayıcı) cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay.” dedi.

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Bunun, kendileri için endişe verici olduğunu söyleyen McMahill, "Ancak aynı zamanda ülke genelindeki kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay." diye konuştu.