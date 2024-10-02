İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, 17 Eylül'de Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferinde olay çıkarmıştı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olmuştu.

Şikâyet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma açıldı.

Dörter hakkındaki soruşturmanın, "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Dilan Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından 'Kara Liste'ye alındığı öğrenilmişti.

'KARA LİSTE'YE ALINMAK NE DEMEKTİR?

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise 'Kara Liste'ye alınıyor. Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor. Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor.