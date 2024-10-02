Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip, kabin memuruna hakaret edip saldıran şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, 17 Eylül'de Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferinde olay çıkarmıştı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olmuştu.
Şikâyet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma açıldı.
Dörter hakkındaki soruşturmanın, "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Dilan Çıtak Dörter, 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.
Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.
Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikâyetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.
Dilan Çıtak'ın küs olduğu, bir süre önce soyadını kullanmayacağını açıkladığı babası İbrahim Tatlıses, olayla ilgili olarak yorum yapmayacağını belirtmişti.
Dilan Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından 'Kara Liste'ye alındığı öğrenilmişti.
'KARA LİSTE'YE ALINMAK NE DEMEKTİR?
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise 'Kara Liste'ye alınıyor. Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor. Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor.