Dilan Çıtak'ın ilk havalimanı vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Çıtak, önce THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferinde olay çıkardı. Ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis memuruna hakaret eden Çıtak, ardından yaptıklarından pişman olmadığını açıklamıştı. 2023'te de havalimanında tartışma yaşayan şarkıcının yüksek sesle bağırdığı o anların görüntüsü ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde THY'nin Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında olay çıkarmıştı.
Dilan Çıtak, uçak iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı.
Uçak, indikten sonra Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı.
THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.
POLİS MEMURUNA DA HAKARET ETTİ
Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı."
Dilan Çıtak bunun üzerine 'Kara Liste'ye alınmıştı. Çıtak, ayrıca 'Kara Liste'ye alınan 441'inci kişi oldu.
Ardından Dilan Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade ederek yaptıklarından utanmadığını açıkladı. Şarkıcı, sosyal medyadan yayımladığı bir videoda gözyaşlarına boğuldu ve pişman olmadığını söylemişti.
"YAPTIĞIMDAN UTANMIYORUM"
Dilan Çıtak, ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim... Pardon ya.
2023'TEKİ TARTIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tüm bunların ardından 2023'te de havalimanında tartışma yaşamıştı. Çıtak, havalimanında yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran vatandaşlarla tartışmış ve karakolluk olmuştu.
Şarkıcı ise iddiaları kabul etmeyerek 4 erkeğin üzerine yürüdüğünü, hakaret ve tehditler savurduğunu söylemiş ve "Üzerime yürüyen bu şahısların üzerine elime geçen her şeyi fırlatmaya başladım" demişti.
Dilan Çıtak'ın havalimanında tartıştığı o anların görüntüsü ortaya çıktı.