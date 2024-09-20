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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbide gözler golcülerde olacak - Galatasaray Haberleri

        Derbide gözler golcülerde olacak

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:27
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        Derbide gözler golcülerde olacak
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        Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, haftaya 13 puanla ikinci sırada girdi.

        Sezona 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 15 puanla lider olarak Kadıköy'e gidecek.

        Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini izleyecek. Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Galatasaray'da ise Victor Osimhen derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.

        FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI DZEKO

        Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu olacak.

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        Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.

        CENK TOSUN, GALATASARAY'A 6 GOL ATTI

        Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun, Galatasaray'a karşı çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

        Kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla mücadele eden Cenk, 20 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Cenk'in kariyerinde en çok gol attığı 6. takım oldu.

        BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE EDECEK

        Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı gol arayacak.

        Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Belçikalı santrfor, sezon başında sarı-kırmızılı takıma imza attı. Yeni takımıyla çıktığı 5 Süper Lig müsabakasında 2 kez fileleri havalandıran Batshuayi, Avrupa'da ise 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

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        Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapan Batshuayi, 2 sezonda 75 resmi müsabakada 44 kez gol sevinci yaşadığı eski takımının ağlarını sarsmaya çalışacak.

        Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıkan Batshuayi, gol atma başarısı gösteremedi.

        ICARDI'NİN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

        Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

        Sarı-kırmızılı takımda geçen 2 sezonda çıktığı 79 resmi müsabakada 56 kez fileleri havalandıran Icardi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Maç ve antrenman eksiği bulunan tecrübeli santrfor ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

        Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi, oynaması durumunda Galatasaray adına en önemli gol umutlarından biri olacak.

        OSIMHEN DERBİDE SAHADA OLACAK

        Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

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        İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Nijaryalı golcü, dünyanın en önemli santrforlarından biri olarak kabul ediliyor. Napoli formasıyla 2022-2023 sezonunda İtalya Futbol Ligi'nde 26 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Osimhen, derbide Galatasaray'ın başarısı için mücadele edecek.

        Yıldız futbolcu, kariyerinde kulüp ve A Milli Takım'da çıktığı 259 resmi müsabakada 135 kez skor üretti.

        BARIŞ ALPER 'FIRTINA' GİBİ BAŞLADI

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

        Sarı-kırmızılı takımın son 2 sezondaki şampiyonluklarına önemli katkı veren Barış Alper, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 kez tabelayı değiştirdi. Son 4 maçın tamamında gol sevinci yaşayan Barış Alper, dikkati çeken bir performans sergiledi.

        Galatasaray'da ayrıca Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı ikişer, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.

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