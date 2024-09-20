Derbide gözler golcülerde olacak

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, haftaya 13 puanla ikinci sırada girdi.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 15 puanla lider olarak Kadıköy'e gidecek.

Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini izleyecek. Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Galatasaray'da ise Victor Osimhen derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI DZEKO

Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu olacak.

REKLAM

Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu.

Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.