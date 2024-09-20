Saatin peşinde koşanlardansanız bu bir alışkanlık olabilir! Bir yere sürekli geç kalmanın ardında yatan psikolojik sebep ne?

BAŞKA BİR ETKEN DE KİŞİLİĞİMİZ

Kişilik de geç kalma konusunda bir rol oynamaktadır. Waldum, azalan vicdanlılık gibi bazı kişilik özelliklerinin, bazı insanların önceden planladıkları görevleri unutmalarına neden olabileceğini söyledi. “Bir kişinin dakikliğini etkileyebilecek bir diğer faktör de çoklu görev yapmaya ne kadar yatkın olduğudur” diye ekledi.