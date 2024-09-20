Hizbullah'ın çağrı cihazlarının gelişi güzel patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?

Lübnan’da Hizbullah üyelerini hedef alan patlamalarda sivillerin kullanımı için yapılan çağrı cihazlarının hedef alınması uluslararası hukuk bağlamında da tartışılıyor.

İsrail bu patlamaların sorumluluğunu üstlenmedi ancak uzmanlar Mossad’ı işaret ediyor.

NY Times gazetesinde yer alan habere göre, çağrı cihazları ile ilgili ismi geçen Budapeşte’deki BAC Danışmanlık aslında bir İsrail paravan şirketiydi.

Üç güvenlik yetkilisinin kaynak gösterildiği haberde, İsrail istihbaratı, iki paravan şirket daha kurarak cihazların Hizbullah’a şüphe çekmeden satılmasını sağladı.

BBC’ye konuşan savaş suçları mahkemesi savcısı Geoffrey Nice da çağrı cihazları ve el telsizlerinin patlamalarda kullanılmasının “suç” olabileceğini söyledi.

Olayın oluş şekli kadar, sivillerin zarar görmesi de gündeme getirilmeye başlandı.

Üretim aşamasında patlayıcı eklendiği iddia edilen cihazların patlaması ile çok sayıda kişi ellerini ve gözlerini kaybetti. Ölenler arasında en az iki çocuk bulunuyor.

Getty Images Patlayan bir cihazdan geriye kalanlar.

Kosova, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te savaş suçları işlemekle suçlanan Slobodan Miloseviç’in yargılandığı davanın başsavcısı olan Nice, bu taktiğin yasadışı olarak değerlendirilmesi için birkaç neden olduğunu kaydetti.

BBC Radyo 4’e konuşan Nice, cihazların dağıtım şekli göz önüne alındığında, patlama anında savaşçı olmayan bir Hizbullah üyesinin elinde olma ihtimaline işaret ediyor.

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“Savaşçı olmayanlara bu şekilde rastgele bombalarla muamele edilemez” diyen Nice sözlerine şöyle devam ediyor: