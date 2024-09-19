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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araçlar da tehdit var mı? - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?

        Lübnan'da gerçekleşen siber saldırılar sonucu çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan patlatılması, birçok tüketici elektroniği gibi elektrikli araçların da ne kadar güvenliğini sorgulanmasına yol açtı. Uzmanlar, otomotiv sektöründeki üretim protokolleri ve bataryaların özelliklerine işaret ederek, elektrikli otomobiller üzerinden benzer saldırıların gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor. Fakat, her internete bağlı cihaz gibi elektrikli otomobillerin de siber saldırılara açık olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu saldırıların önüne geçmek için bir dizi önleme dikkat çekiyor

        Giriş: 19.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:53
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        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
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        Lübnan'da üst üst iki gün boyunca gerçekleşen siber saldırılar tüm dünyayı şoke etti. Söz konusu saldırılarda çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan patlatılması, günlük hayatta kullanılan birçok elektronik alette de şüphe yarattı.

        Bu cihazlardan biri de gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller. Lübnan'daki saldırılardan sonra, sosyal medyada birçok hesaptan elektrikli otomobillerin de uzaktan saldırıya uğrayabileceğine yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı.

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        İşte biz de, Lübnan'daki saldırıların benzerinin elektrikli otomobiller üzerinden yapılıp yapılamayacağını konunun uzmanlarına sorduk.

        'UZAKTAN PATLATILAMAZ'

        Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, elektrikli otomobillerin uzaktan patlatılması gibi bir konunun ancak bir komplo teorisi olabileceğini belirtti.

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        Otomotiv sektöründeki çok katmanlı ve kapsamlı güvenlik süreçlerine dikkat çeken Bayram, "Çağrı cihazlarının üretim ve tedarik süreçlerindeki kontrolsüzlükler, aslında bu komplo teorilerinin de çöküş noktası. Üretim sürecini kontrol edilemeyen her akıllı cihaz bir tehdit unsuru olabilir. Fakat, otomotiv endüstrisi bu kadar basit ve kolay müdahale edilebilir bir sanayi değil. Ayrıca güvenlik tedbirleri, kontroller hem parça tedarikçilerinde hem montaj yapılan fabrikalarda ayrı ayrı aşamalarda çok üst düzeyde yapılıyor" dedi.

        Bayram, elektrikli otomobillerin günümüzdeki tek güç kaynağının lityum tabanlı bataryalardan oluştuğunu, lityum bataryaların da uzaktan patlatılamayacağını ancak çeşitli sebepler yüzünden yanma sürecine girebileceğini, yanmanın da uzun süre boyunca zararlı gazları açığa çıkarabileceğini ifade etti.

        GÜÇLÜ ŞİFRELEME GEREKLİ

        Kuşkusuz, akıllı otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte siber güvenlik önlemleri de büyük bir önem kazanıyor.

        Yeni nesil otomobillerde siber güvenliği sağlamak için alınması gereken önlemleri sıralayan Generali Sigorta, güçlü şifreleme protokollerine dikkat çekiyor.

        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
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        Akıllı otomobillerde veri güvenliğinin kritik bir öncelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, araç içi sistemlerin yanı sıra internet bağlantısı üzerinden gerçekleşen veri akışında, güçlü şifreleme yöntemlerinin kullanılması gerektiği kaydedildi.

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        Sürüş bilgileri, yolcu verileri ve diğer hassas bilgilerin güvenli şifreleme ile korunması ve siber tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği aktarıldı. Özellikle araçların çevrimiçi olduğu anlarda, veri aktarımının güvenliğinin sağlanması, yetkisiz erişim ve veri ihlallerinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

        ARAÇLAR DÜZENLİ GÜNCELLENMELİ

        Araç yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesinin de, siber saldırılara karşı etkin bir savunma sağlayacağı açıklamada yer aldı. Yazılım güncellemelerinin, güvenli ve otomatik bir şekilde yapılması, böylece ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarının hızla giderilmesi gerektiği bildirildi. Araç üreticilerinin, güvenlik yamalarını en kısa sürede sunarak araçların sürekli korunmasını sağlaması da önemli bir konu olarak açıklamada yer aldı.

        Ayrıca araç sahiplerine güvenilir olmayan üçüncü parti yazılımların yüklenmemesi tavsiye edildi. Çünkü bu tür yazılımlar aracın güvenlik sistemlerini zayıflatabileceği ve siber tehditlere karşı savunmasız hale getirebileceği uyarısı yapıldı.

        İZOLE EDİLMELİ

        Akıllı araçların, birbirinden farklı birçok sistemi içerdiğinden, ağ izolasyonu güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı da yine yapılan açıklamada yer aldı. Eğlence sistemleri, navigasyon ve motor kontrol sistemleri gibi farklı işlevlerin, olası siber saldırılar durumunda tüm aracın zarar görmemesi için ayrı ağlarda çalıştırılması gerektiği ifade ediliyor. Bu izolasyonun, bir sistemin güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda diğer kritik sistemlerin etkilenmesini önler ve aracın genel güvenliğini artıracağı aktartılıyor.

        Akıllı otomobillerin uzaktan erişim sistemleri ve mobil uygulamaları için çok faktörlü kimlik doğrulama önemli bir güvenlik tedbiri olarak da karşımıza çıkıyor. Bu yöntemin, yalnızca şifre kullanımının ötesine geçerek, ek doğrulama adımlarıyla yetkisiz kişilerin araca erişimini engelleyeceği belirtiliyor. Örneğin, bir mobil cihaz üzerinden gönderilen doğrulama kodu veya biyometrik kimlik doğrulama gibi yöntemlerin güvenliği artıracağı bildiriliyor.

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