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        Haberler Dünya Son dakika haberi Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu | Dış Haberler

        Son dakika haberi Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu

        Son dakika... İsrail Ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. İsrail'in saldırısı Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından önce gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:55
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        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
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        İsrail-Lübnan arasında tansiyon had safhaya çıktı, Hizbullah lideri Nasrallah'ın Lübnan'a yönelik iki gündür düzenlenen patlamaların ardından ilk kez açıklamalarda bulunmadan önce İsrail, Lübnan'daki hedeflerini vurduğunu duyurdu.

        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının ve telsizlerinin patlatılmasının ardından hava saldırısına başladı.

        İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

        Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

        İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

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        İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

        Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

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