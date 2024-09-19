HT Spor derledi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

LIVAKOVIC - MUSLERA

Livakovic: Fenerbahçe forması ile 2. sezonunu geçiren Dominik Livakovic, Türkiye kariyerindeki üçüncü Galatasaray maçına çıkacak. Galatasaray karşısında çıktığı iki maçta gol yemeyen Hırvat kaleci ilk maçında sahadan 0-0 ikinci maçında ise 1-0 galip ayrıldı. Livakovic'in Galatasaray'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sezon ise çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan tecrübeli futbolcu kalesinde sadece 2 gol gördü. Livakovic ligde çıktığı 5 maçta yüzde 85 kurtarış yüzdesi yakalarken 2.2 kurtarış yaptı.

Muslera: Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe karşısında 32. derbisine çıkacak. Derbi tecrübesi en yüksek isim olarak dikkat çeken Uruguaylı futbolcu çıktığı 31 karşılaşmadan 12 galibiyet 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı. Muslera 31 maç sonucunda ise kalesinde 25 gol gördü. Tecrübeli ismin Fenerbahçe karşısında hiç kart görmemesi ise dikkat çekti.