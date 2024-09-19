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Turizmde rekor üstüne rekor kırılırken yabancıların Türkiye'de yaptığı kartlı harcamalarda yaşanan durgunluk dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 2.6 artışla 7.33 milyon olarak gerçekleşti. Böylece aylık bazda ziyaretçi sayısında rekor kırılmış oldu.

İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen yabancı sayısı:

AYLAR 2023 2024 2024/2023değişim(%) OCAK 2 005 967 2 047 027 2,05 ŞUBAT 1 870 414 2 294 579 22,68 MART 2 335 728 2 701 244 15,65 NİSAN 3 321 824 3 611 244 8,71 MAYIS 4 500 242 5 130 119 14,00 HAZİRAN 5 584 021 5 860 446 4,95 TEMMUZ 7 148 044 7 333 812 2,60 7 AYLIK TOPLAM 26 766 240 28 978 471 8,27

Ocak-Temmuz döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8.27 artışla 29 milyon kişi oldu. Ağustos ayı verileri henüz açıklanmasa da Antalya, Muğla gibi önemli turizm merkezlerinde havalimanı verileri yabancı ziyaretçi sayısında olumlu bir gidişat yaşandığına işaret ediyor.

Her ay rekor düzeyde yabancı ziyaretçi rakamları açıklanırken yabancı kartlarla yapılan harcamalardaki yavaşlama dikkat çekiyor. YABANCI KARTLARLA 55.5 MİLYARLIK İŞLEM Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) bugün açıkladığı verilere göre ağustos ayında Türkiye'de ağustos ayında yabancı kartlarla 55 milyar 550 milyon liralık harcama yapıldı. Bunun 51 milyar 910 milyon lirasını alışveriş harcamaları oluştururken, nakit çekimler 3 milyar 640 milyar dolarak kayıtlara geçti. REKLAM Ağustosta yabancı kartlarla yapılan harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 yükseldi. Aylık yabancı ziyaretçi sayısında rekor kırılan temmuz ayında da yıllık yükseliş yüzde 26.1 olarak açıklanmıştı.

Yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan harcamalar (milyon TL): Ay Alışveriş Nakit Çekme Toplam Toplam yıllık değişim (%) OCAK 23.994,35 1.724,90 25.719,26 51,5 ŞUBAT 26.828,16 1.681,38 28.509,54 68,6 MART 32.704,47 1.863,36 34.567,83 21,1 NISAN 41.002,89 2.104,37 43.107,26 74,9 MAYIS 49.100,64 2.698,53 51.799,17 95,3 HAZIRAN 46.989,01 2.685,39 49.674,40 45,7 TEMMUZ 59.929,29 3.834,66 63.763,95 26,1 AĞUSTOS 51.910,08 3.639,69 55.549,77 6,3 ENFLASYON VE KARTLI HARCAMADAKİ ARTIŞLARIN ÇOK ALTINDA Özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki yıllık artışlar gerek yıllık enflasyon gerekse genel kartlı harcamalarındaki artış oranının bir hayli altında kaldı. BKM verilerine göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu. Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler ise ağustosta bir önceki yılın aynı göre yüzde 83 artarak 1 trilyon 192,4 milyar TL oldu.

Türkiye genelinde kartlı harcamalar böylece ağustosta yüzde 51.97'lik yıllık enflasyonun çok üzerinde artmış oldu. Ay TÜFE yıllık değişim (%) Oca.24 64.86 Şub.24 67.07 Mar.24 68.50 Nis.24 69.80 May.24 75.45 Haz.24 71.60 Tem.24 61.78 Ağu.24 51.97 İŞLEM ADEDİ DE DÜŞTÜ Enflasyon oranı hesaba katıldığında yabancı kartlarla yapılan harcamalar reel olarak düşüş gösterirken, işlem adedinde ağustosta yaşanan gerileme de dikkat çekti. Ağustosta yabancı kartlarla Türkiye'de alışveriş ve nakit çekim dahil toplam 16 milyon 413 bin adet işlem gerçekleştirildi. İşlem adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.7 geriledi. Yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan işlem adetleri:

Ay Alışveriş Nakit çekme Toplam Yıllık değişim(%) OCAK 9.618.707 451.552 10.070.259 13,5 ŞUBAT 9.061.207 427.122 9.488.329 27,4 MART 10.460.910 461.672 10.922.582 23,4 NISAN 12.415.063 513.824 12.928.887 30,9 MAYIS 15.567.709 635.382 16.203.091 35,1 HAZIRAN 16.844.818 621.346 17.466.164 23,4 TEMMUZ 21.268.576 805.057 22.073.633 12,2 AĞUSTOS 15.763.317 649.800 16.413.117 -19,7