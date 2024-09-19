Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail istihbaratı suikast hazırlığında bir İsrail vatandaşını tutukladı | Dış Haberler

        İsrail istihbaratı suikast hazırlığında bir İsrail vatandaşını tutukladı

        İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet (Shabak) ve İsrail Polisi'nin yürüttüğü ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratıyla bağlantılı olarak üst düzey İsrailli yetkililere suikast hazırlığında olduğu şüphesiyle bir İsrail vatandaşı geçtiğimiz Ağustos ayında tutuklandı. Şüpheli, iki kez İran'a gizlice sokulmuş ve kendisine çeşitli görevler karşılığında ödeme yapılmıştı.

        Giriş: 19.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tel Aviv'deki kaynaklara göre, tutuklanan N.M. isimli İsrail vatandaşı, uzun yıllar Türkiye'de yaşayan, Türk ve İran asıllı kişilerle ticari ve sosyal ilişkiler sürdüren bir iş insanıydı. Edinilen bilgiye göre, Hatay Samandağ'da yaşayan dostları vasıtasıyla Nisan 2024'te, "Eddie" isminde İran'da yaşayan zengin bir iş insanı ile ticari faaliyetlerini ilerletmek amacıyla görüşme yapmayı kabul etti. Eddie, İran'dan çıkamadığı için İsrailli iş insanı onun yerine gönderilen iki temsilciyle buluştu.

        TÜRKİYE'DEN İRAN'A KAÇAK GEÇİŞ

        Mayıs 2024'te, Eddie'nin tekrar Türkiye'ye gelemeyeceği belli olunca, İsrailli iş insanı kara yoluyla Türkiye-İran sınırını gizlice geçerek İran’a kaçırıldı. İran’da Eddie ve İran güvenlik mekanizması adına faaliyet gösteren "Hacı" adlı bir kişi ile buluştu. Bu görüşmede, İsrailli vatandaşa, İran rejimi adına İsrail’de çeşitli güvenlik görevleri teklif edildi. Bu görevler arasında, belirli noktalara para veya silah bırakma, kalabalık yerlerde fotoğraf çekme ve bu fotoğrafları İranlı yetkililere gönderme, İsrailli vatandaşlarını tehdit etme gibi eylemler bulunuyordu.

        SUİKAST TEKLİFİ

        Ağustos 2024'te, ikinci kez İran’a gizlice giden İsrailli N.M., bu kez bir kamyonun kabininde saklanarak sınırı geçti. İran’da Eddie’nin villasında İran istihbarat yetkilileri ile buluştu. Bu sefer kendisine daha zor görev teklif edilmişti. İsrailli makamların iddiasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant veya Şin Bet Başkanı Ronen Bar’a patlayıcı ile suikast düzenlemesi istendi. Ayrıca, eski Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimlere yönelik suikast planları da gündeme geldi. Bu girişimlerin, Temmuz 2024'te İran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye’nin intikamını almak amacıyla planlandığı öne sürüldü. İran, bu suikastı İsrail’in gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

        PARA PAZARLIĞI

        Tutanaklarda İsrailli N.M.'nin maddi durumunun oldukça kötü ve ülkesinde yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle N.M. herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce 1 milyon dolarlık bir peşinat talep ettiği, ancak İranlılar bu teklifi reddettiği öne sürülüyor. Ülkeyi terk etmeden önce, görüşmelere katılımı ve masrafları karşılığında Eddie ve İran istihbarat yetkililerinden düşük miktarlarda parçalı ödeme aldığı belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Habertürk Anasayfa