İsrail istihbaratı suikast hazırlığında bir İsrail vatandaşını tutukladı

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Tel Aviv'deki kaynaklara göre, tutuklanan N.M. isimli İsrail vatandaşı, uzun yıllar Türkiye'de yaşayan, Türk ve İran asıllı kişilerle ticari ve sosyal ilişkiler sürdüren bir iş insanıydı. Edinilen bilgiye göre, Hatay Samandağ'da yaşayan dostları vasıtasıyla Nisan 2024'te, "Eddie" isminde İran'da yaşayan zengin bir iş insanı ile ticari faaliyetlerini ilerletmek amacıyla görüşme yapmayı kabul etti. Eddie, İran'dan çıkamadığı için İsrailli iş insanı onun yerine gönderilen iki temsilciyle buluştu.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A KAÇAK GEÇİŞ

Mayıs 2024'te, Eddie'nin tekrar Türkiye'ye gelemeyeceği belli olunca, İsrailli iş insanı kara yoluyla Türkiye-İran sınırını gizlice geçerek İran’a kaçırıldı. İran’da Eddie ve İran güvenlik mekanizması adına faaliyet gösteren "Hacı" adlı bir kişi ile buluştu. Bu görüşmede, İsrailli vatandaşa, İran rejimi adına İsrail’de çeşitli güvenlik görevleri teklif edildi. Bu görevler arasında, belirli noktalara para veya silah bırakma, kalabalık yerlerde fotoğraf çekme ve bu fotoğrafları İranlı yetkililere gönderme, İsrailli vatandaşlarını tehdit etme gibi eylemler bulunuyordu.

SUİKAST TEKLİFİ Ağustos 2024'te, ikinci kez İran’a gizlice giden İsrailli N.M., bu kez bir kamyonun kabininde saklanarak sınırı geçti. İran’da Eddie’nin villasında İran istihbarat yetkilileri ile buluştu. Bu sefer kendisine daha zor görev teklif edilmişti. İsrailli makamların iddiasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant veya Şin Bet Başkanı Ronen Bar’a patlayıcı ile suikast düzenlemesi istendi. Ayrıca, eski Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimlere yönelik suikast planları da gündeme geldi. Bu girişimlerin, Temmuz 2024'te İran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye’nin intikamını almak amacıyla planlandığı öne sürüldü. İran, bu suikastı İsrail’in gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

PARA PAZARLIĞI Tutanaklarda İsrailli N.M.'nin maddi durumunun oldukça kötü ve ülkesinde yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle N.M. herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce 1 milyon dolarlık bir peşinat talep ettiği, ancak İranlılar bu teklifi reddettiği öne sürülüyor. Ülkeyi terk etmeden önce, görüşmelere katılımı ve masrafları karşılığında Eddie ve İran istihbarat yetkililerinden düşük miktarlarda parçalı ödeme aldığı belirtiliyor.