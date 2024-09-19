İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!

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İstanbul Kadıköy'de olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan sokakta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi.

YERDE GÖREVLİLER BULDU DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı.

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI Olay Yeri inceleme ekipler K.A.' nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.