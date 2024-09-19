Zorlanmadan, katı diyetlere bağlı olmadan zayıflamak isteyenler dikkat! Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu!

Öte yandan, daha büyük bir tabak bir porsiyonu daha küçük göstererek daha fazla yiyecek eklemenize neden olabilir. Besin değeri yüksek, düşük kalorili yiyecekleri daha büyük tabaklarda, yüksek kalorili yiyecekleri ise daha küçük tabaklarda servis ederek bu durumu kendi yararınıza kullanabilirsiniz.