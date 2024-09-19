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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

YÜREK YAKAN DETAYLAR... Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede “boğularak öldürüldüğü” tespit edilen Narin’in ortaya çıkan Histopatoloji raporunun detayları kan dondurdu.

DİKKAT ÇEKEN 4 SONUÇ Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporunda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ortaya çıkan raporun detaylarında, Narin’in boyun bölgesinin içerdiği 4 sonuç dikkat çekti.

BOYUN VE ÇENE KISMI Raporda, Narin’in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer alıyor. Ortaya çıkan 4 sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor. Sonuçlara göre Narin’in, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu saptandı.

GÖĞÜSÜNE BASKI DA YAPILMIŞ Dikkat çeken dördüncü sonuç ise Narin’in göğüs kısmının da hasar görmesiydi. Raporda yer alan sonuca göre, göğüs üstü ve cilt altında “Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen” kanamayla uyumlu bulgular elde edildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin’in raporuna göre, katil zanlısı Narin’in göğsüne baskı kurarak, özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak katlediyor.

ARKADAN KOLUYLA SARMA Ortaya çıkan sonuçlara göre Narin’in elle boğulduğu düşünülüyor. Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskıya bakılarak, katil zanlısının Narin’e arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali ise güçleniyor.

91 BULGU İNCELEMEDE Narin’in çıkan Histopatoloji raporu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.

AMCA SALİM’İN ELLERİ VE DİREKSİYONDA DNA İZLERİ Ortaya çıkan detaylara göre, Narin’in DNA’sına, amca Salim’in elinde, araç direksiyonu ve koltukta da tespit edilmişti. Bu DNA’ların, Narin’in boğulma sırasında ağzından gelen sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı düşünülüyor. Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu! Haberi Görüntüle Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi! Haberi Görüntüle Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Haberi Görüntüle Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu! Haberi Görüntüle Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın? Haberi Görüntüle