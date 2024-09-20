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        Haberler Gündem 3. Sayfa Melike Seven 4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!

        Aydın'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan 25 yaşındaki Melike Seven'in cenazesi, Antalya'da toprağa verildi. Melike Seven'in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın'a gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 07:34 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:28
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        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
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        Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas kara yolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven (25) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        MELİKE ARAÇTA SIKIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Melike Seven'in 17 Eylül’de öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Seven'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

        4 HASTAYA YAŞAM UMUDU OLDU

        Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar, İzmir ve Antalya’da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

        DİPLOMASINI ALMAYA GİDİYORMUŞ

        Melike Seven’in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın’a gittiği öğrenildi. Melike Seven’in cenazesi Manavgat Kavaklı Mezarlığı’nda defnedildi.

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        #Melike Seven
        #Son dakika haberler
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