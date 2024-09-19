Son dakika haberi İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
İsrail ordusu, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasının hedef alındığını açıkladı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.
Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göreyse söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.
Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.
İsrailli yetkililer, "Lübnan'da fırlatılmaya hazır 1000 roket imha edildi" açıklamasında bulundu.
80'E YAKIN HEDEFİN VURULDUĞU BİLDİRİLİYOR
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yoğun bombardıman sebebiyle bazı noktalarda yangın çıktı. Lübnan güvenlik kaynaklarına göre 80'e yakın Hizbullah hedefi hava saldırısında vuruldu.
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.