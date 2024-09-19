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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU - Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü galibiyeti getirdi - Futbol Haberleri

        Kızılyıldız: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşan Benfica, rakibini 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:19
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

        • 2

          Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

        • 3

          Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

        • 4

          Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

        • 5

          Kızılyıldız, 86. dakikada Felicio Milson'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Benfica karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna galibiyetle başladı.

        • 6

          Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

        • 7

          LEVERKUSEN, HOLLANDA'DA FARKLI KAZANDI

          Günün aynı saatte başlayan diğer maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda Hallanda temsilcisi Feyenoord'u 4-0 mağlup etti.

        • 8

          Almanya temsilcisi, 5. ve 36. dakikada Florian Wirtz, 30. dakikada Alejandro Grimaldo ve 45. dakikada Timon Wellenreuther'in kendi kalesine attığı gollerle müsabakadan farklı galip ayrıldı.

        • 9

          BARCELONA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI!

          Devler Ligi'nde 22.00 seansında ise 4 maç oynandı. Favoriler arasında gösterilen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Monaco'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        • 10

          Rakibi karşısında 10. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Barça, 16'da Akliouche'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşerken, 28'de Yamal ile eşitliği sağladı. Eksik rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını artıran Fransızlar, 71'de Ilenikhena'nın attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

        • 11

          Şampiyonlar Ligi'nde alınan diğer sonuçla ise şu şekilde:

          Atletico Madrid-Leipzig: 2-1

          Brest-Sturm Graz: 2-1

          Atalanta-Arsenal: 0-0

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