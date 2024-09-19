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        Haberler Gündem Boş arsada 80 zehirli varil bulundu!

        Boş arsada 80 zehirli varil bulundu!

        Bursa'da boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu. DHA'nın haberine göre; varillerin zehirli olduğu ve beklemeden kaynaklı metan gazı oluştuğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 21:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:11
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          Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından boş arsada içerisinde etil kloroformat olduğu belirlenen variller bulundu.

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          AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede varillerin zehirli olduğu ve beklemeden kaynaklı metan gazı oluştuğu tespit edildi. Varilleri koyduğu belirlenen E.Y.'ye 90 bin lira para cezası kesildi.

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          ÖLÇÜMLERDE METAN GAZI MEYDANA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

          Geçit Mahallesi'nde hurdacıların bulunduğu bölgede devriye görevinde bulunan Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, içinde zehirli etil kloroformat maddesi bulunan yaklaşık 80 varil buldu.

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          Zabıta memurlarının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki Kimyasal, Biyolojik, Radrayojik Nükleer Tehditler (AFAD KBRN) ekipleri yönlendirildi. 

        • 5

          90 BİN LİRA PARA CEZASI

          Olay yerine gelen KBRN ekibinin incelemesinde kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiği ancak, yapılan ölçümlerde metan gazı meydana geldiğini tespit edildi.

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          Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu varilleri geri dönüşüm işi yapan E.Y.'nin bıraktığı belirlendi. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından E.Y.'ye 90 bin lira cezai işlem uygulandı. 

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