Boş arsada 80 zehirli varil bulundu!
Bursa'da boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu. DHA'nın haberine göre; varillerin zehirli olduğu ve beklemeden kaynaklı metan gazı oluştuğu belirlendi
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Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından boş arsada içerisinde etil kloroformat olduğu belirlenen variller bulundu.
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AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede varillerin zehirli olduğu ve beklemeden kaynaklı metan gazı oluştuğu tespit edildi. Varilleri koyduğu belirlenen E.Y.'ye 90 bin lira para cezası kesildi.
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ÖLÇÜMLERDE METAN GAZI MEYDANA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Geçit Mahallesi'nde hurdacıların bulunduğu bölgede devriye görevinde bulunan Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, içinde zehirli etil kloroformat maddesi bulunan yaklaşık 80 varil buldu.
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Zabıta memurlarının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki Kimyasal, Biyolojik, Radrayojik Nükleer Tehditler (AFAD KBRN) ekipleri yönlendirildi.
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90 BİN LİRA PARA CEZASI
Olay yerine gelen KBRN ekibinin incelemesinde kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiği ancak, yapılan ölçümlerde metan gazı meydana geldiğini tespit edildi.
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Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu varilleri geri dönüşüm işi yapan E.Y.'nin bıraktığı belirlendi. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından E.Y.'ye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.
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