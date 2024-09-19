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        Haberler Gündem Politika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Habertürk'e konuştu: "İddialar asılsız" | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İddialar asılsız

        Habertürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum. Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı

        Giriş: 19.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:26
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        Yavaş Habertürk'e konuştu
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuştu.

        "ASILSIZ İDDİANIN KONUSU OLUYORUM"

        Yavaş şu ifadeleri kullandı:

        Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

        "KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM"

        Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım.

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        #Mansur Yavaş
        #habertürk
        #Son dakika haberler
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