"YAVAŞ YAVAŞ YAPIMCILIĞA GELİYORUM"

Ayrıca bir süre önce yapımcılığını üstlendiği kısa film deneyimiyle ilgili olarak da konuşan Dilan Çiçek Deniz; "Yavaş yavaş geliyorum, yapımcılığı da... İşin mutfağında olmayı da çok seviyorum. Bir kısa filmle başladım, birçok festivale kabul edildi. Şimdi ikinci kısa film de yolda. Yapımcılığın da oyunculuğun da riski ve sorumluluğu ayrı" dedi.