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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN'DE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA DÜŞÜYOR Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA RÜZGAR ORTA KUVVETTE Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURSA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM EDİRNE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AFYONKARAHİSAR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu SİİRT: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı