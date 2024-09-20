Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı

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Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, beraberindeki görevlilerle kadın müdür yardımcısı D.K'nin kapısını tekmeleyerek kırdırdı.

İddiaya göre D.K, Ergin Kaya Kırbıyık'ın "Benim haberim olmadan bu okula nasıl atanırsın, bana sormadan okula başlayamazsın. Ben kendi istediğim kişiyle çalışırım"dediğini ve kendisine penceresi olmayan, revir olarak kullanılan bir oda verip mobbing uyguladığını söyleyerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Şikayetin ardından kadın müdür yardımcısının odası değiştirildi. Ancak iddiaya göre, okul müdürü Kırbıyık, odanın içinde bulunan tuvaleti herkesin kullanacağını söyledi. Bunun üzerine D.K, odasının kapısını kilitledi.

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Okul müdürü Kırbıyık ise odanın kapısını önce çekiçle ardından da tekmeyle kırdırıp açtırdı.

Müdür yardımcısının odasındaki eşyalar çıkarılırken Kırbıyık da yardım etti. Kapısı kırılan D.K, o anları kayda aldı. D.K, "Benim şahsi alanıma benden izinsiz şekilde, odamın kapısı kırılarak girildi. Lütfen özel eşyalarıma dokunmayın, ben toplarım" dedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI MÜDÜR AÇIĞA ALINDI Görüntülerin basına yansımasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı müdür Ergin Kaya Kırbıyık'ı açığa aldı. Olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatan Bakanlık ayrıca okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık hakkında "Kamu malına zarar vermek"ten de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Basında yer alan "Bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdı haberine ilişkin Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgili kişi açığa alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. "OKULDA BAŞI AÇIK KIZ ÖĞRENCİ İSTEMİYORUM" SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Veliler, müdür Kırbıyık hakkında şikayetçi olmuştu.