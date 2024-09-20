Konut satışı, konut dışı satışı 2,5 yıl sonra geçti

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Konut satışında son 2 ayda yaşanan yükseliş, konut-konut dışı satış oranlarını da değiştirdi. 2022 başından beri konut satışını geride bırakan konut dışı satış (arsa, tarla, dükkan vb), konut satışının gerisine düştü.

Haziran ayında tapuda toplam 164 bin 207 satış işlemi yapılırken, bunun 79 bin 313'ünü konut dışı satış, 84 bin 894'ünü konut satışı oluşturdu. Toplam satış içerisinde konut satışı oranı yüzde 51,7, konut dışı satışın oranı ise yüzde 48,3 oldu.

Konut dışı satış, hazirandaki 79 bin 313'lük satış rakamıyla Mayıs 2021'den beri en düşük seviyede kaldı.

DÖNEM KONUT KONUT DIŞI TOPLAM KONUT % KONUT DIŞI % 2024 / 6 84894 79313 164207 51.70 48.30 2024 / 7 140362 127088 267450 52.48 47.52 2024 / 8 145383 134155 279538 52.01 47.99 SON 2 AYDA KONUT SATIŞI PATLADI Temmuz ve ağustos aylarında 140 bini aşan konut satışları, konut dışı satış karşısındaki üstünlüğünü 3. ayına taşıdı. Yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk defa, 3 kez üst üste konut satışı, konut dışı satışı solladı. Temmuzda toplam satış 267 bin 450 olurken konut satışı, 140 bin 362 adetle toplam satışın yüzde 52,5'ini oluşturdu. Konut dışı satış ise 127 bin 88 adetle toplam satış içerisinde yüzde 47,5 paya sahip oldu. Ağustos ayında ise toplam satış işlemi, 279 bin 538'i buldu. 145 bin 383 adet konut satışı, toplamda yüzde 52 payı üstlendi. Konut dışı satış, 134 bin 155 ile yüzde 48'lik payı aldı.