Haluk Bilginer, 2'nci kez Emmy'e aday gösterildi

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Yurt dışında en başarılı olan Türk oyuncu Haluk Bilginer, bir kez daha televizyon yapımlarının değerlendirildiği, yüksek prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Bilginer, Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

Haluk Bilginer, 2019'da yine 'Şahsiyet'de canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmiş, yapılan oylamada ödülü kazanmıştı. Haluk Bilginer'in bu yılki Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki rakipleri şöyle; Julio Andrade... Betinho: No Fio da Navalha (Brezilya) Laurent Lafitte... Tapie (Fransa) Timothy Spall... The Sixth Commandment (İngiltere) REKLAM Ödüllü tarihimiz Haberi Görüntüle