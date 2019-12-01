01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Haluk Bilginer, hafta içinde ABD dışındaki TV yapımlarına verilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazandı.
Benim şimdiye kadar gördüğüm en yaygın kutlama, Haluk Bilginer için yapıldı.
Birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında Haluk Bilginer'i tebrik etti.
Haluk Bilginer, tebrik yağmuruna tutulurken ortalığa şöyle ifadeler de atıldı; "Aldığı Emmy Ödülü gerçek değil, çakma Emmy."
Denilmek istenen şuydu; "ABD'de biri Emmy Ödülleri, diğeri ise Uluslararası Emmy Ödülleri olmak üzere iki tür Emmy ödülü var. Haluk Bilginer'in ödülü, Emmy Ödülleri'nin çakması olan Uluslararası Emmy Ödülleri."
Gerçekten öyle mi?
Haluk Bilginer'in kazandığı ödül çakma Emmy Ödülü mü?
Haluk Bilginer'in ödül kazandığı Uluslararası Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nden daha mı değersiz?
Değil...
Vakti zamanında ABD'deki TV sektörünün yetkin isimleri demiş ki; "Hey arkadaşlar! Farkında mısınız? TV iyice yaygınlaştı, insanların hayatlarında önemli bir yer edindi. TV'ye iş yapanları ödüllendirip sektör adına bir sinerji oluşturalım."
1949'dan itibaren de ABD'de TV'ye iş yapanları ödüllendirmeye başladılar.
1970'te ise başka yetkin isimler demiş ki; "Her arkadaşlar! Farkında mısınız? ABD'nin dışında da TV çok yaygınlaştı. TV başka ülkelerin insanlarının da hayatlarında önemli bir yer edindi. Gelin onları da ödüllendirelim."
O yetkin isimler bir masanın etrafında toplanarak konuyu tartışmışlar.
Birileri demiş ki; "ABD'de zaten bir yığın TV yapımı var. Şimdi başka ülkelerin TV yapımlarını da değerlendirirsek ABD yapımlarına durduk yerde rakip çıkarırız."
Başka birileri karşılık vermiş; "O zaman Emmy Ödülleri'ni ulusal ve uluslararası olarak düzenleyelim. Ulusal yarışmada sadece ABD'de üretilen TV yapımlarını, uluslararası yarışmada ise ABD dışında üretilen TV yapımlarını ödüllendirelim.
Bu fikir kabul edilince 1973'ten itibaren Uluslararası Emmy Ödülleri de düzenlenmeye başladı.
Biri, diğerinden daha değersiz değil.
Ödül heykelcikleri birebir aynı.
İlle de bir değer biçmek isteniyorsa benim için Uluslararası Emmy Ödülleri daha kıymetli.
Çünkü;
Uluslararası yarışmada daha çok rakip var.
Emmy Ödülleri, sadece ABD'yi kapsarken Uluslararası Emmy Ödülleri, ABD dışındaki bütün dünyayı kapsıyor.
Bu arada, Uluslararası Emmy Ödülü'nden ilk ödülü, 2017'de yapım kategorisinde 'Kara Sevda' ile kazanmıştık.
Emmy Ödülleri...
Ulusal Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD'de üretilen televizyon yapımlarına verilen ödüldür.
Ödül töreni, Los Angeles'ta düzenleniyor.
Uluslararası Emmy Ödülleri...
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen ve yayınlanan en iyi televizyon programlarına verilen bir ödüldür.
Ödül töreni, New York'ta düzenleniyor.
Emmy Heykelciği...
Elinde bir atom tutan kanatlı kadın figüründen oluşur.
Heykelcikteki kanatlar; sanatın ilham perisinin, atom ise bilimdeki elektronun sembolüdür.
Heykelciği televizyon mühendisi Louis McManus, eşini model alarak dizayn etti.
Heykelcikler, El Dorado'da bulunan özel bir şirket tarafından maksimum güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor.
Adının Anlamı Nedir?
Emmy Ödülleri fikrini ortaya atanlardan Harry Lubcke, ödülün adının ortikon kamera için kullandıkları bir takma ad olan 'Immy' olmasını istedi. Daha sonra ödülün adının daha feminen olan 'Emmy' olmasında karar kılındı.
'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner gibi isimlerle yarışan Haluk Bilginer, ödül konuşmasında "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Haluk Bilginer'in kazandığı Emmy Ödülü'nden yola çıkarak Türklerin ve Türk yapımlarının uluslararası platformlarda kazandığı ödülleri derledi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Derman (1985)
Moskova Uluslararası Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu
Kurbağalar (1987)
Nantes Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu
Bez Bebek (1988)
Amiens Film Festivali,
* En İyi Kadın Oyuncu
ULVİ DOĞAN
Susuz Yaz (1963)
Berlin Film Festivali
* Altın Ayı
Venedik Film Festivali
* Merito Biennale Ödülü
Necati Cumalı'nın roman uyarlaması olan 'Susuz Yaz'ı Metin Erksan yönetti.
Hülya Koçyiğit'in ilk filmi.
'Susuz Yaz'ın yapımcısı aynı zamanda filmde 'Hasan'ı canlandıran Ulvi Doğan.
Köy gerçeklerinin yanı sıra cinsel bir tutkunun çevresinde yaşanan geçişleri de hikâye edinen 'Susuz Yaz', Türk tarımının kötü gösterildiği gerekçesiyle dönemin sansür kurulundan geçmediği için teklif aldığı BerlinFilm Festivali'ne gönderilmedi.
Ulvi Doğan, bir kopyasını otomobilinin bagajına gizleyerek filmini Almanya'ya kaçırdı.
Yapımcılara tanınan hakla 'Susuz Yaz'ı Berlin Film Festivali'ne son anda yetiştirdi.
Festivalde 'En İyi Film' dalında Altın Ayı kazandı.
'Susuz Yaz', Türk sinemasının uluslararası bir platformda ödül kazanan ilk filmi oldu.
Ulvi Doğan, Berlin Film Festivali'nden sonra 'Susuz Yaz'ı ABD'ye götürerek Oscar adaylığı için başvurdu.
Böylelikle 'Susuz Yaz', Türkiye'nin Oscar adayı ilk filmi de oldu.
Daha sonra da davet aldığı Venedik Film Festivali'nde ise Merito Biennale Ödülü'nü kazandı.
Yurt dışında kazandığı ödüllerden sonra sansür kurulu, 'Susuz Yaz'ın gösterim yasağını kaldırdı.
Filmin gösterime girmesiyle Türk sinemasında yeni bir devir başladı.
Türk sinemasının kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ankette 'Susuz Yaz', Türk sinemasının en iyi filmi seçildi.
YILMAZ GÜNEY & ŞERİF GÖREN
Yol (1982)
Cannes Film Festivali
* Altın Palmiye
Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması
* Büyük Ödül
Yılmaz Güney, 1974'te Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'yu öldürdükten sonra 1981'e kadar hapis yattı.
'Yol'un senaryosunu hapishanede yazdı.
Şerif Gören, filmi Yılmaz Güney'in hapishaneden gönderdiği direktiflerle yönetti.
Tarık Akan ile Şerif Sezer'in başrollerini paylaştığı 'Yol'un Türkiye'de gösterilmesi yasaklandı.
Gizli gizli izlerken yakalananlar cezalandırıldı.
'Yol', üzerindeki yasak Yılmaz Güney'in ölümünden 15 yıl sonra kalkarak 1999'da izleyiciyle buluştu.
'Yol', Altın Palmiye'yi Costa Gavras'ın 'Kayıp' adlı filmiyle paylaştı.
ZEKİ ÖKTEN
Sürü (1979)
Locarno Film Festivali
* Altın Leopar Ödülü
NURİ BİLGE CEYLAN
Kasaba (1998)
Berlin Film Festivali
* Caligari Ödülü
Köln Film Festivali
* En İyi Film
* En İyi Görüntü Yönetmeni
Mayıs Sıkıntısı (2000)
İskenderiye Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
* En İyi Kurgu
Buenos Aires Uluslararası Film Festivali
* En İyi Yönetmen
Uzak (2003)
Cannes Film Festivali
* Büyük Jüri Ödülü
Chicago Uluslararası Film Festivali
* En İyi 2. Film
Montpellier Film Festivali
* Altın Antigone
* Eleştirmenler Birliği Ödülü
Beyrut Film Festivali
* En İyi Film
* En İyi Senaryo
Trieste Film Festivali
* En İyi Film
Mexico City Film Festivali
* En İyi Yönetmen
* En İyi Görüntü Yönetmeni
İklimler (2006)
Cannes Film Festivali
* FIPRESCI Ödülü
Skip City Uluslararası Dijital Sinema Festivali
* En İyi Dijital Film
Üç Maymun (2008)
Cannes Film Festivali
* En İyi Yönetmen
Osian's Cinefan Film Festivali
* En İyi Yönetmen
* Haifa Film Festivali
* En İyi Film
Asia Pasific Screen Awards
* En İyi Yönetmen
* En İyi Film
Manaki Brother Film Camera Festivali
* Mosfilm Awards
* Özel Mansiyon
Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
Cannes Film Festivali
* Jüri Büyük Ödülü
Asia Pasific Screen Awards
* En İyi Yönetmen
* Büyük Jüri Ödülü
Kış Uykusu (2014)
Cannes Film Festivali
* Altın Palmiye
* FIPRESCI Ödülü
DERVİŞ ZAİM
Tabutta Rövaşata (1996)
Montpellier Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
* Akdeniz Eleştirmenleri Ödülü
Torino Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
* Halk Ödülü
Selanik Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
Amiens Film Festivali
* Netpac Ödülü
San Francisco Film Festivali
* En İyi Film
D'Annonay Film Festivali
* En İyi Film
Ouvres Film Festivali
* En İyi Film
Çamur (2003)
Venedik Film Festivali
* Geleceğin Sineması Ödülü
* Unesco Ödülü
Cenneti Beklerken (2006)
Kahire Film Festivali
* En İyi Sanatsal Katkı Ödülü
Nokta (2008)
Avrasya Film Festivali
* Eleştirmenler Ödülü
Kahire Uluslararası Film Festivali
* En İyi Dijital Film
ZEKİ DEMİRKUBUZ
Kader (2006)
Nürnberg Film Festivali
* En İyi Film
Yeraltı (2012)
Dubai Uluslararası Film Festivali
* En İyi Film
AHMET UĞURLU
Tabutta Rövaşata (1996)
Selanik Film Festivali
* En İyi Erkek Oyuncu
ENGİN GÜNAYDIN
Yeraltı (2012)
Dubai Uluslararası Film Festivali
* En İyi Erkek Oyuncu
MEHMET EMİN CEYLAN (OYUNCU)
Mayıs Sıkıntısı (2000)
İskenderiye Film Festivali
* En İyi Erkek Oyuncu
Ouvres Film Festivali
* En İyi Erkek Oyuncu
MEHMET EMİN TOPRAK
Uzak (2003)
Cannes Film Festivali
* En İyi Erkek Oyuncu
MUZAFFER ÖZDEMİR
Uzak (2003)
Cannes Film Festivali
* En İyi Erkek Oyuncu
YILMAZ ERDOĞAN
Son Umut
Australian Academy of Cinema and Television Arts
* En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
DAMLA SÖNMEZ
Deniz Seviyesi
Milano Uluslararası Film Festivalİ
* En İyi Kadın Oyuncu
FADİK SEVİN ATASOY
Merhaba
Tisch - First Run Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu
SAADET IŞIL AKSOY
Yumurta (2007)
Valdivia Uluslararası Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu
Saraybosna Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu
ÖZER KIZILTAN
Takva (2006)
Berlin Film Festivali
* FIPRESCI Ödülü
Saraybosna Film Festivali
* En İyi Film Ödülü
FATİH AKIN
Yaşamın Kıyısında (2007)
Cannes Film Festivali
* En İyi Senaryo Ödülü
YEŞİM USTAOĞLU
Güneşe Yolculuk (1999)
Berlin Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
Kudüs Film Festivali
* Barış Ödülü
São Paulo Uluslararası Film Festivali
* Uluslararası Jüri Ödülü
Festróia – Tróia Uluslararası Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
Pandoranın Kutusu (2008)
Fajr Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
San Sebastian Film Festivali
* En İyi Film
SEREN YÜCE
Çoğunluk (2010)
Venedik Film Festivali
* Geleceğin Aslanı Ödülü
Mumbai Film Festivali
* En İyi Film
SEMİH KAPLANOĞLU
Bal (2010)
Berlin Film Festivali
* Altın Ayı
River Run Uluslararası Film Festivali
* En İyi Film
Buğday (2017)
Tokyo Uluslararası Film Festivali
* En İyi Film
ALİ AYDIN
Küf (2012)
Venedik Film Festivali
* Geleceğin Aslanı Ödülü
Uluslararası Selanik Film Festivali
* Gümüş İskender Ödülü
Frankfurt Film Festivali
* En İyi Film
* En İyi Yönetmen
EMİN ALPER
Tepenin Ardı (2012)
Asya Pasifik Film Ödülleri
* En İyi Film
Avrupa Film Festivali
* En İyi Film
Saraybosna Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
Osian's Cinefan Film Festivali En İyi İlk Film
Abluka (2015)
Asya Pasifik Film Ödülleri
* Jüri Özel Ödülü
Venedik Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
KAAN MÜJDECİ
Sivas (2014)
Venedik Film Festivali
* Jüri Özel Ödülü
Uluslararası Abu Dabi Film Festivali
* En İyi Senaryo Ödülü
MEHMET CAN MERTOĞLU
Albüm (2016)
Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası
* En Yenilikçi Yönetmen Ödülü
Saraybosna Film Festivali
* En İyi Film
SENEM TÜZEN
Anayurdu (2016)
Uluslararası Tiflis Film Festivali
* En İyi Film
Asya Pasifik Film Ödülleri
*En İyi Senaryo
Varşova Film Festivali
* En İyi Asya Film Ödülü
Varşova Film Festivali
* FIPRESCI Ödülü
ERDEM TEPEGÖZ
Zerre (2013)
Uluslararası Moskova Film Festivali
* Altın St. George Ödülü
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