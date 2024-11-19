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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Karadağ - Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Karadağ - Türkiye maçı CANLI YAYIN

        A Mi̇lli̇ Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Li̇gi̇'ndeki̇ son maçında Karadağ'a konuk oluyor. 4. Grup'taki̇ son maçlar öncesi̇nde A Mi̇lli̇ Futbol Takımı 11 puanla li̇der durumda bulunuyor. Grupta puanı bulunmayan ve C Li̇gi̇'ne düşmesi̇ kesi̇nleşen Karadağ i̇se son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, raki̇bi̇ni̇ mağlup ederek A Li̇gi̇'ne yükselmeyi̇ hedefli̇yor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:41
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        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
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        STAT: Niksic Şehir Stadı

        HAKEM: Urs Schnyder

        SAAT: 22.45

        YAYIN: TV 8

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

        Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic

        Türkiye: Mert Günok, Kaan, Merih, Emirhan, Eren, Okay, Orkun, Arda, Kerem, Yunus, Kenan

        4. Grup'taki̇ son maçlar öncesi̇nde A Mi̇lli̇ Futbol Takımı 11 puanla li̇der durumda bulunuyor. Grupta puanı bulunmayan ve C Li̇gi̇'ne düşmesi̇ kesi̇nleşen Karadağ i̇se son sırada yer alıyor. İki̇ takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci̇'ni̇n golüyle 1-0 kazanmıştı.

        HEDEF A LİGİ

        Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.

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        9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.

        Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.

        Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.

        Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.

        CENTİLMENLİK PUANI

        Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

        Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

        Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.

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        Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

        ABDÜLKERİM CEZALI, HAKAN SAKAT

        Galler maçında gördüğü sarı kart nedeni̇yle cezalı duruma düşen Abdülkeri̇m Bardakci bu maçta takımdaki yeri̇ni̇ alamıyor.

        Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.

        Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

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