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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini öldürmekle suçlanıyor! 18 yıllık kayıpta tutuklama geldi - Son dakika | Son dakika haberleri

        Annesini öldürmekle suçlanıyor! 18 yıllık kayıpta tutuklama geldi

        Kastamonu'da Hatice Musaoğlu adlı kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu Aydın Musaoğlu tutuklandı. Korkunç şüphede Aydın Musaoğlu'nun evinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması başlatılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:56
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        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        EŞİ DE GÖZALTINDA

        Adliyeye sevk edilen Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun eşi N. Musaoğlu'nun polisteki işlemleri ise devam ediyor.

        KARDEŞLERİ ŞÜPHELENMİŞTİ

        İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolmuş, Musaoğlu'nun kızlarının bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün soruşturma başlatılmıştı.

        KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın Musaoğlu ve eşi gözaltına alınmıştı.

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