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        Haberler Dünya Donald Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak" | Dış Haberler

        Donald Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"

        ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçiminde yarışmaya hazırlanan eski Başkan Donald Trump, İsrail-Lübnan hattında gerilimin yükselmesinin ardından yaptığı açıklamada seçimi kaybetmesi durumunda İsrail'in "yok olacağını" öne sürdü. ABD seçimlerini "İsrail tarihinin en önemli seçimi" olarak nitelendiren Trump, "İsrail'i yeniden harika yapma" sözü verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:38
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        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
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        İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarına yönelik iki gün üst üste düzenlediği siber saldırılarının ardından bölgede gerilim yükseldi.

        Bu gelişmelerin ardından konuşan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerini "İsrail tarihinin en önemli seçimi" olarak nitelendirdi.

        Trump, rakibi Kamala Harris'in seçimi kazanması durumunda Yahudi devletinin "yok edileceğini", "dünyadan silineceğini" ve "varlığının sona ereceğini" iddia etti.

        ABD'de bir antisemitizm etkinliğinde konuşan Trump, İsrail için kendisinin büyük oranda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Trump, Yahudi seçmenlere hitap ederek, "Dünyadaki diğer insanlardan daha fazla Kamala Harris'i yenmelisiniz," dedi.

        Ardından "İsrail'i yeniden harika yapma" sözü verdi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #israil
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