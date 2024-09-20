Donald Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"

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İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarına yönelik iki gün üst üste düzenlediği siber saldırılarının ardından bölgede gerilim yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından konuşan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerini "İsrail tarihinin en önemli seçimi" olarak nitelendirdi.

Trump, rakibi Kamala Harris'in seçimi kazanması durumunda Yahudi devletinin "yok edileceğini", "dünyadan silineceğini" ve "varlığının sona ereceğini" iddia etti.

ABD'de bir antisemitizm etkinliğinde konuşan Trump, İsrail için kendisinin büyük oranda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Yahudi seçmenlere hitap ederek, "Dünyadaki diğer insanlardan daha fazla Kamala Harris'i yenmelisiniz," dedi. Ardından "İsrail'i yeniden harika yapma" sözü verdi. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.