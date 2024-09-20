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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir haberleri: Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü! | Son dakika haberleri

        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!

        Eskişehir'de, Y.C. isimli kadın, oğluna istirahat rapor vermediği için aile hekimi olan kadın doktor A.D.'yi feci biçimde darp etti. O anlar kameraya yansırken Y.C. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:50
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        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
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        Eskişehir'de, Y.C. adlı kadın, oğlunu yanına alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi. Başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C'nin çocuğunu muayene eden A.D. adlı kadın doktor, çocukta herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

        OĞLUNA İSTİRAHAT RAPORU İSTEDİ

        AA'da yer alan habere göre Y.C, A.D'den oğluna istirahat raporu vermesini istedi. Aile hekiminin olumsuz yanıt vermesinin ardından Y.C, kadın doktor A.D.'yi darp etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

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        Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan saldırı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        KADIN DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kamera kaydında, doktor A.D'nin yere düştüğü, Y.C. tarafından saçının çekildiği görülen saldırının ardından A.D, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SALDIRAN KADIN GÖZALTINDA

        Y.C. ise "beyaz kod" verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, aile hekimi A.D'yi hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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