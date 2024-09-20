Okulda yangın merdiveninden düştü! 14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü
Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda feci bir kaza meydana geldi. Olayda okulun 4.katında yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem K. adlı öğrenci hayatını kaybetti
Rize'de öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K. (14), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
8’inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi.
İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.