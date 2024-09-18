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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin son dakika haberi: Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti | Son dakika haberleri

        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!

        Diyarbakır'da, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Ortaya çıkan 'Histopatoloji' raporunun ayrıntılarına Habertürk ulaştı. Raporda, Narin'in boyun bölgesindeki kanama olduğu belirtiliyor. Narin'in ağzından çıkan sıvının, amcası Salim Güran'ın eline ve aracın ön koltuğuna bulaştığına dikkat çekiliyor. Ortaya çıkan bulgular, Narin'in, amca Salim tarafından aracının içinde boğularak öldürüldüğü iddialarını güçlendirdi. Histopatoloji raporunu inceleyen Adli bilim uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak, bu verilerin Narin'in boğularak öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi

        Giriş: 18.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:13
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        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

        HİSTOPATOLOJİ RAPORU: VÜCUTTA SIVILAŞMA GÖZLENDİ

        Habertürk; Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı. Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi.

        BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

        Ancak Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekiyor. Raporda Narin’in incelenen boyun ön kas gruplarında: Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Tutuklanan amca Salim Güran.
        Tutuklanan amca Salim Güran.

        Ortaya çıkan bu raporu değerlendiren Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti.

        "MUHTEMELEN ELLE BOĞULDU"

        Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin'in histopatoloji raporunu değerlendirdi.
        Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin'in histopatoloji raporunu değerlendirdi.

        Neyle ve nasıl boğulduğu konusunda ayrıntılı otopsi raporunu görmenin faydalı olacağını belirten Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısındaki güçsüz bir çocuk var” dedi.

        91 BULGU İNCELEMEDE

        Narin’in çıkan Histopatoloji raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.

        AMCA SALİM’İN ELLERİ VE DİREKSİYONDA DNA İZLERİ

        Ortaya çıkan detaylara göre, Narin’in DNA’sına, amca Salim’in elinde, araç direksiyonu ve koltukta da tespit edildi. Bu DNA’ların, Narin’in boğulma sırasında ağzından gelen sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı düşünülüyor.

        NARİN ARAÇ İÇİNDE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

        Tutuklu olan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın dün evinde arama gerçekleştirildi.
        Tutuklu olan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın dün evinde arama gerçekleştirildi.

        Narin’le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin işlendiği yerle ilgili bilgiler vermeye başladı. Narin’e ait DNA’ların amca Salim’in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi.

        Bir diğer ihtimal ise amca, Narin’i hemen araca yakın bir yerde boğarak öldürdü. Öldürür öldürmez Narin’i battaniyeye sarıp aracın içine koydu. Salim’in eline bulaşan sıvılar da araç içine bulaştı. Yetkililer Narin’in araç içinde öldürülme olasılığı üzerinde de duruyor.

        NARİN NE GÖRDÜ?

        "Narin neden öldürüldü" sorusu halen yanıtını bekliyor. Eldeki bulgulara göre Narin’i amca Salim Güran'ın öldürdüğü düşünülüyor. Narin, görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran yetkililer, Narin ne gördü konusunda çalışmalarını detaylandırıyor.

        SALİM’İ YENGE HEDİYE İLE Mİ GÖRDÜ?

        Öne çıkan iddialardan biri de Narin’in amcası Salim ile yengesi Hediye Güran’ın ilişkisine şahit olduğu yönünde. Narin’in bunu babasına söyleyeceğini demesi üzerine, amca Salim'in ani gelişen olayda Narin’i boğarak öldürdüğü ihtimali de akıllarda yer alıyor.

        DOĞUM KONTROL HAPI SORULDU

        Dün tutuklanan yenge Hediye Güran’ın ifadesinde de çarpıcı detaylar dikkat çekti. Jandarma karakolunda ve savcılıkta Hediye Güran’a, Salim ile ilgili ilişkisinin olup olmadığı soruldu. ‘Hayır’ diye cevap veren Hediye Güran’a, eşinin köy dışında olduğu sırada satın aldığı doğum kontrol hapı soruldu. "Aile içinde çarpık ilişkiler var mı?" diye sorulan Hediye Güran, “Hayır yok” diye cevap vermişti.

        Hediye Güran’ın olay saatinde Arif Güran’ın evinde olması dikkat çekerken, geçmiş kayıtlarda Salim ile yaptığı telefon görüşmeleri de mercek altında.

        İKİNCİ İHTİMAL

        Salim Güran’ın, Narin’i aracına alıp cinsel tacizde bulunması iddiası da inceleniyor. Bu olasılık düşük de olsa incelenirken, Enes Güran’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri de soruşturma kapsamında araştırılıyor.

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        #narin güran
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