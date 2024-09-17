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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi Narin'in ölüm nedeni belli oldu! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Narin'in ölüm nedeni belli oldu!

        Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğazı sıkılarak boğularak öldürüldüğü netlik kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:12
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        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışma açıklandı.

        BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ

        Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğazı sıkılarak boğularak öldürüldüğü netlik kazandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmış, yengesi Hediye Güran da tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

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