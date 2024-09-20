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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yaşandı! 3 milyon liralık vanayı çaldılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! 3 milyon liralık vanayı çaldılar!

        İstanbul Maltepe'de bir inşaat şantiyesinden 3 milyon liralık doğalgaz vanaları çalındı. Hırsızlık anları anbean kaydedilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:32
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        3 milyonluk vanaları çaldılar!
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        Maltepe'de bir inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde doğalgaz vanası çaldığı iddia edilen Ali E.E.(25) polis ekipleri tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelinin suç ortağıyla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MİNİBÜSE YÜKLEYİP KAÇTILAR

        Olay, E.M.’ye ait bir inşaat şantiyesinde 23 Ağustos Cuma günü meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen şüpheliler şantiye deposunda bulunan doğalgaz vanalarını çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan vanaları, olay yerine gelirken kullandıkları minibüse yükleyen şüpheliler daha sonra kaçtı.

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        GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYORLAR

        Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle olay yerine geldikleri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikleri görülüyor. Polis ekipleri yaptığı çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ali E.E.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ali E.E.’nin poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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