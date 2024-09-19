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        Haberler Dünya İsrail-Lübnan hattında gerilim yükseldi! Beyrut sokaklarında endişe hakim | Dış Haberler

        İsrail-Lübnan hattında gerilim yükseldi! Beyrut sokaklarında endişe hakim

        Dünyanın gözü iki gündür Lübnan'da; önce Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları patlatıldı, sonra ise telsizler hedef alındı. İsrail'in iki gün üst üste siber saldırı düzenlediği Lübnan'da bundan sonra neler olacağı merak ediliyor. Lübnan Silahlı Kuvvetleri, şüpheli görülen çağrı cihazı, telsiz ve benzeri iletişim cihazlarının kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiğini duyurdu. Hizbullah lideri Nasrallah'ın bu akşam açıklama yapması beklenirken, Beyrut sokaklarında endişe hakim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:02
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        Beyrut'ta endişe hakim
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        İsrail-Lübnan hattındaki gerilim, İsrail'in iki gün üst üste Lübnan Hizbullah'ına düzenlediği siber saldırılarla had safhaya çıktı. 17 Eylül Salı günü, Lübnan genelinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı.

        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
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        Dünya, Lübnan'da olanları anlamaya çalışırken dün akşam üzerine doğru gözler yeniden Lübnan'a çevrildi. Bu kez Beyrut'ta ve Lübnan'ın güneyindeki şehirlerde telsizler patlatıldı. Hizbullah'a yönelik ikinci siber saldırıda güneş panellerinin, akıllı telefonların, radyoların bile patlatıldığı haberleri öne çıktı. Lübnan'da dün yaşanan patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi, Salı günü yaşanan patlamalarda ise 12 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

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        Bölgede bu süreçten sonra ne olacağı merak edilirken, Hizbullah lideri Nasrallah bu akşam yapacağı konuşma bekleniyor.

        BEYRUT'TA ENDİŞE HAKİM

        Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılması, ülkedeki rutin hayatı da olumsuz etkiledi.

        Başkent Beyrut sokaklarında saldırıların yarattığı hüzün ve endişe hakim.

        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
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        Saldırılar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken birçok resmi kurum da kapalı bulunuyor.

        Beyrutlular, dışarıya çıkmayı tercih etmezken, sokaklardaki az sayıdaki kişinin yüzünde ise olayın şoku ve şaşkınlığı hakim.

        LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİ ŞÜPHELİ CİHAZLARI İMHA ETTİ

        Lübnan Silahlı Kuvvetleri, şüpheli görülen çağrı cihazı, telsiz ve benzeri iletişim cihazlarının kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiğini duyurdu.

        Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, “Özel ordu birlikleri farklı bölgelerde şüpheli çağrı cihazları ve iletişim cihazlarını patlatıyor, bu nedenle vatandaşlara patlama alanlarından uzak durmaları, şüpheli herhangi bir cihaz veya nesneyi bildirmeleri ve yaklaşmamaları çağrısında bulunuluyor” denildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
        #Son dakika haberler
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