İsrail Lübnan'dan haberleşme araçlarını hedef aldı: Patlatılan telsizlerle ilgili neler biliniyor?
Lübnan dün ve bugün İsrail'in siber saldırılarıyla sarsıldı. Lübnan'da dün Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları bugünse telsiz cihazları hedef alındı. Axios'un haberine göre, telsizler İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildi. Patlatılan telsiz cihazlarıyla ilgili neler biliniyor?
İsrail-Lübnan hattında gerilim bu akşam üzeri Lübnan'daki telsiz patlamalarıyla üst seviyeye çıktı. Dün, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatılmıştı ve dünyanın gözü Lübnan'a kilitlenmişti. Bu akşam da gözler yeniden Lübnan'a çevrildi.
Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. Patlatılan telsiz cihazlarıyla ilgili neler biliniyor?
Reuters tarafından incelenen telsizlerin görüntülerinde, "ICOM" ve "Japonya'da üretildi" etiketli bir yazı dikkati çekti. Sosyal medyaya bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı.
Bu görüntülerin ardından, telsizlerin Japonya merkezli ICOM tarafından üretilen IC-V82 modeli olduğu ortaya çıktı. IC-V82 cihazları, genellikle amatör radyo iletişimi, acil durum hizmetleri ve hobi amaçlı kullanım için tercih ediliyor.
Japonya merkezli ICOM, Lübnan'dan gelen görüntülerdekilerle oldukça benzer görünen ve 2014'te aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan IC-V82 dahil olmak üzere birkaç modelinin üretiminin durdurulduğunu söyledi.
Lübnan İletişim Bakanlığı, IC-V82'lerin resmi distribütör aracılığıyla satın alınmadığını ve bakanlık tarafından lisanslanmadığını bildirdi.
Diğer yandan, ABD'nin "Axios" haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği iddia edildi.
Kaynaklara göre telsizlerin, Hizbullah’ın İsrail ile olası bir savaşta kullanması beklenen acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu öne sürüldü.
Haberde bir başka kaynağın, yalnızca İsrail ile savaş sırasında kullanılması amaçlandığı için çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında tutulduğu yorumuna yer verildi.
Öte yandan haberde yer alan iki kaynağa dayandırılarak, “Hizbullah’ın çağrı cihazı patlamalarına ilişkin soruşturmasının telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle ikinci saldırı kararının alındığı” öne sürüldü.
Kaynaklara göre telsiz saldırısıyla, “İsrail ile çatışmaya ilişkin Hizbullah’a politika değiştirmeye yönelik baskı ve Hamas’tan uzaklaşıp İsrail ile ayrı bir anlaşma yapmaya ikna etmenin amaçlandığı” savunuldu.