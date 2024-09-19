Hakanlı Inter puanla döndü: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında, 60 sene aranın ardından bu sezon Devler Ligi'ne katılan İtalyan ekibi Bologna, konuk ettiği Ukrayna takımı Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Diğer mücadelede ise Çekya ekibi Sparta Prag, evinde Avusturya temsilcisi Salzburg’u 3-0 mağlup etti.