Hakanlı Inter puanla döndü: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı oynanan 6 maçla devam etti. Nuri Şahin'in hocalığını yaptığı Borussia Dortmund, Club Brugge'ü 3-0 mağlup ederken; Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise Manchester City deplasmandan 0-0 beraberlikle ayrıldı. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nin ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.
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Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında, 60 sene aranın ardından bu sezon Devler Ligi'ne katılan İtalyan ekibi Bologna, konuk ettiği Ukrayna takımı Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Diğer mücadelede ise Çekya ekibi Sparta Prag, evinde Avusturya temsilcisi Salzburg’u 3-0 mağlup etti.
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DORTMUND, BRUGGE'Yİ 3-0'LA GEÇTİ
Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunda final oynayan Borussia Dortmund, yeni sezona galibiyetle başladı. Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 76. ve 86. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.
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M. CITY ILE INTER YENİŞEMEDİ
Günün en önemli maçında İngiliz temsilcisi Manchester City, İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. 2022-2023 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında da karşılaşan iki takım, yeni sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:
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19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0
19.45 Sparta Prag - Salzburg: 3-0
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3
22.00 Celtic - Slovan Bratislava: 5-1
22.00 Manchester City - Inter: 0-0
22.00 Paris Saint-Germain - Girona: 1-0